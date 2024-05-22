Тренувався у костюмі з написом "Russia" та жартував про долю Закарпаття: у Федерації легкої атлетики відреагували на відео з головою осередка

У ФЛАУ попросили втрутитися у справу правоохоронців

Президент Федерації легкої атлетики (ФЛА) у Закарпатській області Олег Коноваленко потрапив у скандальні відео, де, зокрема, тренується у залі у спортивному костюмі з написом "Russia". На іншому відео він сидить у кабінеті з портретами Леніна і Сталіна та вдає із себе російського диктатора. На питання співрозмовника "Що ми будемо робити із Закарпаттям?" відповідає "Закарпатье отсоединить на х…" і підписує буцімто наказ про це.

Відео оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. У Федерації легкої атлетики України відреагували на публікацію й попросили втрутитися у справу правоохоронців.

"Поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад десять років і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця. І легкоатлетична спільнота не виняток. Вищеописаний випадок є ганебним і потребує висновків компетентних відомств. Запевняємо, що зробимо все можливе, щоб з’ясувати всі обставини й винести рішення в рамках наших повноважень", – йдеться у заяві ФЛАУ.

Додамо, що підполковник міліції Олег Коноваленко під час президентства Віктора Януковича працював заступником Управління боротьби з організованою злочинністю у Закарпатській області.

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