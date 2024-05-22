Тренировался в костюме с надписью "Russia" и шутил о судьбе Закарпатья: в Федерации легкой атлетики отреагировали на видео с председателем областной ячейки

Во ФЛАУ попросили вмешаться в дело правоохранителей

Президент Федерации легкой атлетики (ФЛА) в Закарпатской области Олег Коноваленко попал в скандальное видео, где тренируется в зале в спортивном костюме с надписью "Russia". На другом видео он сидит в кабинете с портретами Ленина и Сталина и прикидывается русским диктатором. На вопрос собеседника "Что мы будем делать с Закарпатьем?" отвечает "Закарпатье отсоединить на х…" и подписывает якобы приказ об этом.

Видео обнародовал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. В Федерации лёгкой атлетики Украины отреагировали на публикацию и попросили вмешаться в дело правоохранителей.

"Появление таких провокативных видео, когда война в Украине длится более десяти лет и от рук российских агрессоров гибнут наши соотечественники, возмущает каждого сознательного украинца. И легкоатлетическое сообщество не исключение. Вышеописанный случай позорен и требует выводов компетентных ведомств, чтобы выяснить все обстоятельства и вынести решение в рамках наших полномочий, — говорится в заявлении ФЛАУ.

Подполковник милиции Олег Коноваленко во время президентства Виктора Януковича работал заместителем руководителя Управления по борьбе с организованной преступностью в Закарпатской области.

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