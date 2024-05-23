Світоліна, Костюк та інші: визначились перші суперниці українок на "Ролан Гаррос"

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції зіграють п’ять наших тенісисток

23 травня відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. В основній сітці жіночого турніру Україна буде представлена щонайменше п’ятьма тенісистками.

За рейтингом у головний турнір, минаючи кваліфікацію, пройшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна, повідомляє офіційний сайт турніру.

Так, Еліна Світоліна (№17 WTA) розпочне боротьбу на кортах Парижа матчем проти екс-першої ракетки світу Кароліни Плішкової (№51 WTA), Марта Костюк (№20 WTA) стартує зустріччю з тенісисткою з кваліфікації, а Даяна Ястремська (№32 WTA) ) у першому раунді зіграє з представницею Австралії Айлою Томлянович (№207 WTA), яка отримала wild-card (спеціальне запрошення) від організаторів.

У свою чергу, Леся Цуренко (№44 WTA) розпочне виступи на ґрунтовому "мейджорі" матчем проти хорватки Донни Векіч (№40 WTA), а Ангеліна Калініна (№56 WTA) на старті змагань побореться проти Каміли Осоріо з Колумбії (№77 WTA) ).

Зауважимо, що боротьбу у кваліфікації продовжує Юлія Стародубцева, яка вийшла у фінал відбіркових змагань.

Відкритий чемпіонат Франції пройде у Парижі, на кортах комплексу "Ролан Гаррос" з 26 травня до 9 червня. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Світоліна програла Соболенко на супертурнірі в Римі.