Не дотиснула на матчболах: Світоліна програла Соболенко на супертурнірі в Римі (відео)

Матч продовжувався три сети і завершився на тай-брейку

У Римі (Італія) завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру Internazionali BNL d’Italia, в якому українка Еліна Світоліна, яка раніше сенсаційно програла на супертурнірі в Мадриді, протистояла Аріні Соболенко. Ця гра завершувала програму дня на центральному корті.

Матч завершився програшем українки з рахунком 6:4, 1:6, 6:7 (7), повідомляє "Телеграф". Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу турніру.

Українка потужна розпочала матч і у першому ж геймі, який тривав 8 хвилин, ледь не зробила брейк. А вже за рахунку 1:1 зуміла виграти гейм на подачі суперниці. Надалі, за рахунку 3:1, українка втратила ініціативу і навіть програла гейм на своїй подачі всуху. Але за рахунку 3:3 виграла ключовий сьомий гейм на подачі суперниці і надалі утримала свою перевагу — 6:4.

У другому сеті Еліна повністю втратила контроль над грою. У свою чергу суперниця заграла потужно, впевнено, і провалила лише п’ятий гейм, коли поступилася на своїй подачі "під нуль" — 1:6, на користь Соболенко.

А у вирішальній третій партії Світоліна спочатку скористалася проблемами суперниці зі здоров’ям і зробила брейк — 2:0. Але Соболенко моментально відігралася, а потім зробила ще один брейк, 2:3. Українка відігралася в останній момент, вигравши 10-й гейм на подачі суперниці (5:5). А у 12-му геймі втратила два матчболи у ще одному геймі на подачі суперниці — 6:6.

Доля матчу вирішилася на тай-брейку третьої партії, де Соболенко трохи більше пощастило – 7:9. При цьому Світоліна мала третій матчбол, який вона також не реалізувала. У 1/4 фіналу Соболенко зіграє з Оленою Остапенко з Латвії.

Світоліна — Соболенко: огляд матчу

Раніше Світоліна розкритикувала суддю матчу Україна — Румунія за "величезну помилку".