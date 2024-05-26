Чемпіонат України з футболу, перехідні матчі: розклад, результати та відеоогляди

Чотири команди борються за потрапляння у УПЛ 2024/25

Днями завершився чемпіонат України з футболу сезону 2023/24. Визначились не лише учасники єврокубків від України, а й команди, які вилетіли у Першу лігу. Також стали відомі клуби, які зіграють із представниками Першої ліги за право грати у вищому дивізіоні країни наступного сезону.

У перехідних матчах від УПЛ будуть представлені "Верес" та "Оболонь", які посіли у поточній кампанії 13 та 14 місця відповідно. Про це повідомляє "Телеграф". Вони проведуть стикові ігри проти "Епіцентру" та "Лівого берега", 4-ї та 3-ї команди Першої ліги відповідно.

Розклад, результати та відеоогляди перехідних матчів УПЛ 2023/24 (оновлюється)

Перші матчі. 29 травня (середа)

"Епіцентр" — "Верес"

"Оболонь" — "Лівий берег"

Матчі-відповіді. 2 червня (неділя)

"Верес" – "Епіцентр"

"Лівий берег" — "Оболонь"

Нагадаємо, перемогу в УПЛ 2023/24 відсвяткував "Шахтар", причому Гірники зробили це достроково, перемігши київське "Динамо" (1:0). Донеччани також виграли Кубок країни, обігравши у фіналі полтавську "Ворсклу" (2:1).