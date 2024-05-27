Які шанси у Де Дзербі: букмекери назвали головних претендентів на посаду тренера "Челсі"

Італієць є другим ймовірним кандидатом на посаду тренера, випереджаючи Моуріньо

Колишній тренер донецького "Шахтаря" італійський фахівець Роберто Де Дзербі є одним із основних кандидатів на посаду головного тренера лондонського "Челсі". Він, на думку букмекерів, навіть випереджає у рейтингу кандидатів португальського фахівця Жозе Моуріньо.

Де Дзербі може стати тренером "синіх" із ймовірністю 2,00 до 1, повідомляє bet365. Найкращі шанси лише у його співвітчизника та нинішнього тренера іншого англійського клубу "Лестер" Енцо Марески (1,90).

На третьому місці у списку датський фахівець, тренер "Брентфорда", Томас Франк (7,00), і лише на 4-му – титулований португалець Моуріньо (15,00).

Моуріньо втратив роботу 16 січня 2024 року, через 2 дні після поразки у виїзному матчі 20-го туру італійської Серії A сезону-2023/24 від "Мілана" (1:3), Португалець був звільнений з посади головного тренера "Роми".

Що стосується Де Дзербі, то фахівець, який працював із "Шахтарем" у сезоні 2021/22, з літа 2022-го року очолював "Брайтон". У сезоні 2022/23 під керівництвом італійського тренера "чайки" зуміли посісти 6-е місце в Прем’єр-лізі, що стало найкращим результатом в історії клубу і дозволило йому кваліфікуватися до Ліги Європи наступного сезону (раніше "Брайтон" ніколи не грав у єврокубках). У сезоні 2023/24 "Брайтон" посів 11-е місце в англійській Прем’єр-лізі та дійшов до стадії 1/4 фіналу Ліги Європи, де поступився "Ромі". 18 травня було оголошено, що фахівець залишить команду після закінчення сезону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Мудрика знайшовся покупець і українець може залишити "Челсі" влітку.