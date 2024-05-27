Какие шансы у Де Дзерби: букмекеры назвали главных претендентов на пост тренера "Челси"

Итальянец является вторым вероятным кандидатом на пост тренера, опережая Мауриньо

Бывший тренер донецкого "Шахтера" итальянский специалист Роберто Де Дзерби является одним из основных кандидатов на пост главного тренера лондонского "Челси". Он даже опережает в рейтинге кандидатов, по мнению букмекеров, португальского специалиста Жозе Моуриньо.

Де Дзерби может стать тренером "синих" с вероятностью 2,00 к 1, сообщает bet365. Лучшие шансы только у его соотечественника и нынешнего тренера другого английского клуба "Лестер" Энцо Марески (1,90).

На третьем месте в списке датский специалист , тренер "Брентфорда", Томас Франк (7,00), и только на 4-м — титулованный Моуриньо (15,00).

Моуриньо лишился работы 16 января 2024 года, через 2 дня после поражения в выездном матче 20-го тура итальянской Серии A сезона-2023/24 от "Милана" (1:3), Португалец был уволен с поста главного тренера "Ромы".

Что касается Де Дзерби, то специалист, работавший с "Шахтером" в сезоне 2021/22, с лета 2022-го года возглавлял "Брайтон". В сезоне 2022/23 под руководством итальянского тренера "чайки" сумели занять 6-е место в Премьер-лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба и позволило ему квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон (ранее "Брайтон" никогда не играл в еврокубках). В сезоне 2023/24 "Брайтон" занял 11-е место в английской Премьер-лиге и дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил "Роме". 18 мая было объявлено, что специалист покинет команду по окончании сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Мудрика нашелся покупатель и украинец может покинуть "Челси" летом.