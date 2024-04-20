"Челсі" зі скандалом програв "Ман Сіті" у битві за фінал Кубка Англії (відео)

У фіналі турніру зіграє "Манчестер Сіті"

У суботу, 20 квітня, "Ман Сіті" та "Челсі" провели поєдинок 1/2 фіналу Кубка Англії з футболу сезону 2023/24. Напередодні останній англійський клуб вилетів із Ліги чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Вемблі", завершилася з рахунком 1:0 на користь манчестерського клубу. Про це повідомляє "Телеграф".

"Ман Сіті" та "Челсі" видали конкурентний матч, який запам’ятався промахами форварда "гостей" Ніколаса Джексона, а також неоднозначним рішенням рефері. У другому таймі Гріліш, граючи в "стінці" під час стандарту, зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте арбітр Майкл Олівер та бригада VAR не побачили порушення правил. Перемогу Городянам приніс точний постріл Бернарду Сілви на останніх хвилинах зустрічі.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик з’явився на полі на 79-й хвилині, але не зумів проявити себе. У фіналі МС зіграє з переможцем "дуелі" "Ман Юнайтед" — "Ковентрі" (21 квітня).

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Челсі":

Нагадаємо, "Челсі" цього сезону вже грав у фіналі Кубка ліги. У вирішальній грі лондонці програли "Ліверпулю" (0:1). Раніше Пенсіонери та "Ман Юнайтед" видали матч року (4:3) у чемпіонаті Англії.