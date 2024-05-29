Усик — Ф’юрі: стала відома дата реваншу

Бій відбудеться у грудні в Ер-Ріяді

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі призначений на 21 грудня у Саудівській Аравії. Поєдинок за титули чемпіона світу пройде в Ер-Ріяді.

Дату поєдинку оприлюднив Sky Sports. Раніше повідомлялося, що бій-реванш має відбутися 12 жовтня.

Поки невідомо, чи стоятимуть на коні реваншу українця та британця всі пояси. Раніше повідомлялося, що Усика позбавлять титулу Міжнародної федерації боксу (IBF), але було названо три причини, через які промоутерам та організаціям вигідно залишити українцю всі пояси. Водночас промоутер нашого боксера Олександр Красюк звернеться до IBF із проханням зробити виняток щодо обов’язкового захисту.

Раніше промоутер Боб Арум оголосив, що екс-чемпіон у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі активував опцію про реванш із абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. "Є пункт про реванш — Тайсон скористався ним. Цей бій відбудеться або наприкінці року, або на початку наступного року. Його знову проведуть в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва боксери", — зазначив Арум.

У першому поєдинку 18 травня Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113. При цьому у дев’ятому раунді українець ледь не нокаутував Ф’юрі, якого врятували рефері та гонг.