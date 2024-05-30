Два українця увійшли до топ-30 потенційних найкращих молодих гравців Євро-2024

Георгій Судаков та Ілля Забарний вважаються потенційними зірками турніру у Німеччині

Гравці збірної України Георгій Судаков та Ілля Забарний увійшли до списку потенційних номінантів на звання найкращого молодого футболіста Євро-2024. Загалом у переліку 30 претендентів.

Список склали аналітики букмекерської контори Favbet. Судаков та ще п’ять гравців ділять у ньому 15-20 місця з однаковими шансами на отримання нагороди, які розцінюються у 67,00 до 1, Забарний ділить 23-30 місця з коефіцієнтом ймовірності успіху 101 до 1.

Очолює компанію потенційних номінантів Джуд Беллінгем — 2,80 до 1. Далі йдуть Джамаль Мусіала та Флоріан Віртц (по 8,50 до 1), Едуарду Камавінгу (9) та замикає п’ятірку Расмус Гойлунд (12).

На Євро-2024 збірна України із Судаковим та Забарним у складі зіграють із командами Румунії, Словаччини та Бельгії. По дві найкращі команди з кожної групи та чотири з шести найкращих, які займуть 3-ті місця, вийдуть у плей-офф — 1/8 фіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили шанси Довбіка на звання найкращого бомбардира Євро-2024. Чемпіонат Європи з футболу пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.