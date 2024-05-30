Два украинца вошли в топ-30 потенциальных лучших молодых игроков Евро-2024

Георгий Судаков и Илья Забарный считаются потенциальными звездами турнира в Германии

Игроки сборной Украины Георгий Судаков и Илья Забарный вошли в список потенциальных номинантов на звание лучшего молодого футболиста Евро-2024. Всего в перечне 30 претендентов.

Список составили аналитики букмекерской конторы Favbet. Судаков и еще пять игроков делят в нем 15-20 места с одинаковыми шансами на получение награды, которые расцениваются в 67,00 к 1, Забарный делит 23-30 места с коэффициентом вероятности успеха 101 к 1.

Возглавляет компанию потенциальных номинантов Джуд Беллингем — 2,80 к 1. Далее идут Джамаль Мусиала и Флориан Виртц (по 8,50 к 1), Эдуарду Камавинга (9) и замыкает пятерку Расмус Гойлунд (12).

На Евро-2024 сборная Украины с Судаковым и Забарным в составе сыграют с командами Румынии, Словакии и Бельгии. По две лучших команды из каждой группы и четыре из шести лучших, которые займут 3-и места, выйдут в плей-офф — 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили шансы Довбика на звание лучшего бомбардира Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.