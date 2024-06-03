Залишили вмирати на місці ДТП: зірка велоспорту загинула під колесами позашляховика (фото)

Під час тренування внаслідок наїзду померла семиразова чемпіонка Бразилії у маунтінбайку

Велосипедний спорт зазнав непоправної втрати — внаслідок наїзду на тренуванні загинула 26-річна бразильська спортсменка Лаїс Сайс, багаторазова чемпіонка країни в гонках з маунтинбайку та шосейного велоспорту. Це, на жаль, не поодинокий трагічний випадок.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трагедія сталася минулого четверга. Лаїс Сайс проводила тренування напередодні бразильського чемпіонату з шосейних перегонів. Вона стала жертвою лобового зіткнення з позашляховиком (UTV) на місцевому шосе неподалік Дельфінополіса, штат Мінас-Жерайс. На одному з перехресть її збив автомобіль, водій якого втік з місця події.

Велосипедистка, яка отримала важкі травми, була негайно доставлена в лікарню Лагоа, але, попри зусилля лікарів, врятувати її життя не вдалося. Лаїс померла від отриманих поранень. Бразильська конфедерація велосипедного спорту висловила співчуття родині Лаїс та засудила злочинну бездіяльність водія, який допустив наїзд і залишив спортсменку вмирати на дорозі.

Поліція розшукує водія, який збив Сайс. Йому загрожує звинувачення у ненавмисному вбивстві. Тим часом велосипедна спільнота Бразилії оплакує непоправну втрату однієї з найперспективніших гонщиць країни.

Лаїс Сайс була однією з найбільш титулованих велосипедисток Бразилії. На її рахунку 7 національних титулів у маунтінбайку та 5 у шосейному велоспорті. У 2022 році вона виграла престижну багатоденку "Тур Санта-Катаріна". Спортсменка також представляла Бразилію на Панамериканських іграх.

Для 26-річної Лаїс 2024 мав стати особливим. Вона готувалася до домашніх Олімпійських ігор у Ріо та сподівалася виступити на них у зеніті своєї спортивної кар’єри.

Ще 29 травня велосипедистка ділилась в додатку Strava своїм тренуванням: вона пробігла 8,4 км за 45 хвилин. Та, на жаль, це було одне з останніх її тренувань — життя спортсменки обірвала трагедія.

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