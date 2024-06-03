Так уже робили за часів СРСР: як Росія намагається зірвати Олімпіаду у Парижі

Ігри в Парижі пройдуть вже цього літа

Росія, яка фактично виявилася відстороненою від Олімпіади в Парижі, розпочала таємну кампанію впливу, щоб дискредитувати змагання. Мета росіян – посіяти страх перед можливими актами тероризму на Іграх.

Про це йдеться у матеріалі NBCnews, журналісти якого проаналізували новий звіт Microsoft з аналізу загроз. У доповіді йдеться, що так звані російські суб’єкти впливу розпочали свою ворожу кампанію ще минулого літа.

Окрім самої Олімпіади, росіяни також хочуть налаштувати людей проти президента Франції Еммануеля Макрона. Для цього вони навіть опублікували фальшивий фільм із дипфейком голлівудського актора Тома Круза. До речі, фейковий фільм YouTube видалив на вимогу Міжнародного олімпійського комітету, але він, як і раніше, доступний у Telegram, повідомляє Microsoft.

Актор Том Круз

"Ці російські операції впливу, що продовжуються, мають дві основні цілі: очорнити репутацію [Міжнародного олімпійського комітету] на світовій арені; і створити очікування спалаху насильства в Парижі під час літніх Олімпійських ігор 2024 року", — йдеться в доповіді.

Фахівці з’ясували, що ще недавно представники Росії хотіли отримати вигоду з війни між Ізраїлем та ХАМАСом, видаючи себе за бойовиків та фабрикуючи погрози на адресу ізраїльтян, які відвідають Ігри 2024 року.

Російська кампанія також публікувала інші відеоролики. Один із них був нібито репортажем брюссельського ЗМІ Euronews і в ньому хибно стверджувалося, що парижани купують страховку на нерухомість в очікуванні тероризму.

В іншому фейковому ролику новин, що видає себе за французьку телекомпанію France 24, російська кампанія помилково стверджувала, що 24% куплених квитків на олімпійські заходи були повернуті через побоювання тероризму.

Ще один ролик був випущений у вигляді відеоновини від ЦРУ та головного розвідувального управління Франції. У ньому попереджали потенційних учасників триматися подалі від Олімпійських ігор 2024 через ймовірний ризик терористичної атаки.

У звіті Microsoft йдеться про те, що Росія, як і Радянський Союз до неї, має довгу історію нападок на Олімпійські ігри.

"Якщо вони не можуть взяти участь в Іграх або виграти їх, то вони прагнуть підірвати, зганьбити і принизити міжнародне змагання в умах учасників, глядачів та світової аудиторії", — йдеться у доповіді.

Саме таким чином Радянський Союз бойкотував літні Олімпійські ігри 1984 року в Лос-Анджелесі та намагався вплинути на інші країни, щоб вони зробили те саме.

Нагадаємо, що росіян все ж таки допустили до Олімпіади, але далеко не всіх. Через війну в Україні представникам Росії заборонено виступати під своїм прапором, також проти них запроваджено й інші жорсткі обмеження.

Раніше Телеграф писав про те, що у Франції готові до ймовірних нападів з боку росіян під час Олімпіади.