Молдова — Україна: букмекери назвали шанси команд

Фахівці не вірять у успіх господарів

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу зіграє черговий спаринг у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Напередодні Синьо-жовті поступилися Польщі (1:3). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Молдова — Україна.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є однозначним фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу українців у основний час букмекери пропонують ставку з коефіцієнтом 1,58. В той самий час тріумф господарів менш ймовірний — коефіцієнт 7,10. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги Синьо-жовтих у 64%, а Молдови – у 14%.

Прогноз букмекерів на контрольний матч Молдова — Україна

Favbet: (перемога Молдови 7,10 – нічия 4,35 – перемога України 1,58)

William Hill: (6,00 — 4,20 — 1,44)

Матч Молдова – Україна відбудеться у Кишиневі на стадіоні "Зімбру". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок по ТБ в Україні.

Нагадаємо, у першому спарингу перед Євро-2024 збірна України дала бій Німеччині (0:0). На чемпіонаті Європи Синьо-жовті проведуть щонайменше три матчі групової стадії. На думку ШІ, наша команда вийде з групи.