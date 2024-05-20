Половину суми заберуть: скільки Усик та Ф’юрі отримають за бій

Спортсменам доведеться розлучитися зі значною сумою

У ніч на 19 травня в Саудівській Аравії пройшов бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок завершився перемогою українця та вже зараз відомі гонорари боксерів за бій.

Як пише Give me Sport, боксери отримали рекордні суми у своїй кар’єрі. За попередніми даними, на двох їм заплатили 115 мільйонів фунтів стерлінгів.

Український боксер мав отримати 35 мільйонів фунтів, але насправді отримає значно менше. За даними джерела, Усик отримає лише половину від зазначеної суми, а пов’язано це із податковим законодавством Саудівської Аравії.

У той же час гонорар Ф’юрі за бій становив 80 мільйонів фунтів, однак і йому доведеться розлучитися з половиною.

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу українець переміг окремим рішенням суддів. Вже у жовтні має відбутися реванш боксерів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в андеркарді шоу в Ер-Ріяді вдало виступив український боксер-напівваг Даніель Лапін, який нокаутував у першому раунді Октавіу Пудівітра з Португалії. Крім того, нокаут у першому раунді оформив британський "Грім", а росіянина Сергія Ковальова було побито шведом Робіном Сафаром.