Молдова – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті проведуть останній спаринг перед стартом ЧЄ-2024

У вівторок, 11 червня, збірна України проведе свій 3-й контрольний поєдинок у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024. Протистоятиме нашій команді команда Молдови, яка в цій зустрічі буде аутсайдером.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Молдова — Україна. Зустріч відбудеться у Кишиневі на стадіоні "Зімбру", початок о 19:00 за київським часом.

Молдова – Україна – початок о 19:00 (оновлюється)

У день гри Сергій Ребров визначився із фінальною заявкою на матч із Молдовою.

До речі, українці зіграють сьогодні у жовтому комплекті.

Матч Молдова — Україна не має принципового характеру, проте будь-який результат, окрім перемоги, розглядатиметься як провал українців. Схоже, ця зустріч відрізнятиметься від двох інших спарингів Синьо-жовтих через різницю в рівні суперників. Після цієї зустрічі головний тренер нашої команди Сергій Ребров, напевно, визначиться зі стартовим кістяком команди. Додамо, гру можна буде переглянути по ТБ в Україні.

Нагадаємо, у першому червневому спарингу збірна України зуміла утримати нічию з Німеччиною (0:0). Потім Синьо-жовті без шансів програли Польщі (1:3). На Євро-2024 наша команда стартує матчем із Румунією (17 червня).