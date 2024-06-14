Гвоздик — Бенавідес: де і коли дивитись чемпіонський бій

Великий бій відбудеться у Лас-Вегасі

У неділю, 16 червня (час київський), український боксер, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) проведе чемпіонський поєдинок проти небитого американця, ексчемпіона світу у другій середній вазі Давида Бенавідеса (2, 24 КО). Торік "Цвях" достроково переміг бразильця Ісаака Родрігеса (28-5, 22 КО) на вечорі боксу в США.

Українські телеканали та медіасервіси не виявили бажання транслювати цей поєдинок у нашій країні. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально переглянути бій Гвоздик — Бенавідес можна на відеосервісах FITE TV, Triller TV, PBC за системою PPV (Pay-per-view, плати за перегляд).

На кону поєдинку Гвоздик — Бенавідес стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі. Додамо, що Бенавідес на прізвисько "Монстр" вперше проведе бій у цій вазі. До речі, поєдинок українця пройде у Лас-Вегасі (США, штат Невада) на арені MGM Grand у рамках вечора боксу Джервонта Девіс — Френк Мартін. Початок шоу о 03:00 за київським часом, бій Гвоздика очолює андеркард.

Раніше повідомлялося, що головною метою Гвоздика є поєдинок із чемпіонами з РФ Дмитром Біволом чи Артуром Бетербієвим. Додамо, у травні 2023 року Олександр нокаутував колишнього хокеїста.