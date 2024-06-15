Євро-2024 стартував із провокації РФ: скандальний момент потрапив у трансляцію

ЧЄ-2024 лише стартував, а росіяни вже зуміли нагадати про себе

У п’ятницю, 14 червня, у Мюнхені (Німеччина) стартував 17-й чемпіонат Європи з футболу. Місцева збірна розгромила команду Шотландії з рахунком 5:1, проте не обійшлося без скандалу.

Під час гри у секторі шотландців поблизу воріт хтось розвісив кілька прапорів Росії. Про це повідомляє ZoryaLondonsk у соцмережі Х.

На двох російських триколорах можна побачити написи "Бєлгород" та "Нульовка". До речі, ці прапори потрапили в офіційну трансляцію зустрічі, викликавши бурхливу реакцію в мережі. Українські користувачі запитують, як організатори допустили подібне.

До слова, у Берліні заборонили російські прапори на головній фан-зоні країни. Зустріч Німеччина – Шотландія відбулася у Мюнхені.

Нагадаємо, збірну РФ з футболу було відсторонено від усіх міжнародних змагань ще у 2022 році, вона не брала участі у відборі на Євро-2024. Збірна України стартує на турнірі 17 червня матчем проти Румунії. З розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи з футболу можна ознайомитись на сайті "Телеграф".