Вилучення, пенальті та автогол: Євро-2024 стартував з розгрому (відео)

Перша гра ЧЄ-2024 завершилася розгромом

У п’ятницю, 14 червня, стартував 17-й чемпіонат Європи з футболу. У матчі-відкритті зіграли Німеччина та Шотландія.

Зустріч, що проходила у Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 5:1 на користь Німеччини. Про це повідомляє "Телеграф".

Німеччина, попри статус господарки турніру, у Мюнхені не мала переваги 12-го гравця. Шотландці влаштували своїй команді феноменальну підтримку, щоправда, на гру команди це не вплинуло. Вже у першому таймі німці забили у ворота суперника три голи. Відзначилися Флоріан Вірц, Джамал Мусіала та Кай Хаверц (пенальті). Крім того, у моменті з пенальті захисник шотландців Раян Портеус отримав пряму червону картку.

У другому таймі німці повністю контролювали перебіг зустрічі, а шотландці грали на відбій. У результаті за Німеччину голами відзначилися Ніклас Фюллькруг і Емре Джан, що вийшли на заміну. Неймовірно, але Шотландія зуміла забити гол престижу – допоміг автогол Антоніо Рюдігера.

Німеччина – Шотландія – 5:1

Голи: Вірц (10), Мусіала (19), Хаверц (45+1, пенальті), Фюллькруг (68), Джан (93) – Рюдігер (87, автогол)

Попередження: Андріх (31), Та (62) – Ролстон (48)

Вилучення: Портеус (44, груба гра)

Німеччина: Нойєр, Міттельштедт, Та, Рюдігер, Кімміх, Кроос (Джан, 80), Андріх (Гросс, 46), Вірц (Сане, 63), Гюндоган, Мусіала (Мюллер, 74), Хаверц (Фюллькруг, 63)

Шотландія: Ганн, Тірні (Маккенна, 77), Портеус, Хендрі, Робертсон, Макгрегор (Гілмор, 67), Мактоміней, Ролстон, Крісті (Шенкленд, 82), Адамс (Хенлі, 46), Макгінн (Маклін, 67)

Статистика матча Германия - Шотландия

Повний відеоогляд матчу Німеччина — Шотландія буде доступний пізніше.

Нагадаємо, Німеччина та Шотландія на Євро-2024 виступають у групі А разом з Угорщиною та Швейцарією. З розкладом та результатами всіх матчів ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Також у нас на сайті доступні відеоогляди всіх ігор чемпіонату Європи.