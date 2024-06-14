Румунія — Україна: що говорять букмекери про матч Євро-2024

Фахівці зуміли виділити фаворита у цій грі

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу стартує на чемпіонаті Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Румунія — Україна.

На думку букмекерів, українці є невеликими фаворитами протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Синьо-жовтих фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,05. В той самий час успіх номінальних господарів менш ймовірний — коефіцієнт 3,95. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність тріумфу українців у 47%, а румунів – у 25%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Румунія — Україна

Favbet: (перемога Румунії 3,95 – нічия 3,40 – перемога України 2,05)

William Hill: (3,90 — 3,40 — 2,00)

Bwin: (3,80 — 3,30 — 2,00)

Матч Румунія – Україна відбудеться у Мюнхені на однойменній арені. Наша команда також побореться за вихід із групи зі словаками та бельгійцями. Штучний інтелект вважає, що підопічні Сергія Реброва вийдуть у плей-оф. З розкладом та результатами матчів збірної України на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Також на нашому сайті можна переглянути весь календар турніру.