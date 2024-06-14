Іспанія — Хорватія: букмекери дали прогноз на суперматч Євро-2024

Обидві команди націлені взяти очки у цій зустрічі

У суботу, 15 червня, на чемпіонаті Європи з футболу зустрінуться представники групи В іспанці та хорвати. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Хорватія.

На думку букмекерів, Іспанія – однозначний фаворит матчу. Про це повідомляє favbet.

На перемогу Фурії Роха фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,96. У той самий час успіх Клітчастих оцінюється коефіцієнтом 4,25. Додамо. аналітики Favbet оцінили ймовірність успіху Іспанії у 49%, а Хорватії – у 23%

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Іспанія — Хорватія

Favbet: (перемога Іспанії 1,96 — нічия 3,45 — перемога Хорватії 4,25)

William Hill: (1,91 — 3,40 — 4,33)

Bwin: (1,90 — 3,40 — 4,20)

Зустріч Іспанія – Хорватія відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіон". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. До речі, у квартеті B також виступлять Італія та Албанія.

Раніше повідомлялося, що уряд Албанії переніс засідання у зв’язку із виступом збірної на чемпіонаті Європи. Календар та результати всіх матчів ЧЄ-2024 доступні на сайті "Телеграф".