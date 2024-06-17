Одяглася не за погодою: одна з найсексуальніших уболівальниць Євро-2024 вже встигла потрапити до скандалу (фото)

Найгарячіша вболівальниця збірної Хорватії потрапила у скандал

Найяскравіша вболівальниця збірної Хорватії на Євро-2024 Івана Кнолль посварилася з ведучою німецького телеканалу Magenta TV Лорою Вонторрою перед матчем збірних Хорватії та Іспанії. Виною всьому стала холодна погода, що встановилася у Берліні у день гри.

У дівчини взяли інтерв’ю перед матчем, на яке Кнолль прийшла в бікіні, повідомляє Fenix. При цьому у столиці Німеччини було лише 20 градусів тепла.

Івана запропонувала продовжити розмову у студії, оскільки їй було холодно. На що ведучий пожартував у відповідь: "Теоретично можна буде одягнутися, коли буде холодно". Через кілька хвилин трансляцію перевели на стадіон у Кельні, де Лаура Вонторра почала ще з одного жарту: "Ми б просто спробували сховатися, адже у нас є невеликий досвід роботи в різну погоду".

Кнолль у відповідь продовжила тему в соцмережі: "Найнепрофесійніше телебачення всіх часів. Навчіть своїх ведучих культурі і більше ніколи не запрошуйте мене на інтерв’ю. Я не знаю, хто ця жінка. Але люди говорили мені, що вона та інша ведуча дуже погано відгукувалися про мене. Якби я виглядала так само, то теж не знімала б куртку".

Як повідомляв "Телеграф", збірна Іспанії знищила команду Хорватії на Євро-2024.