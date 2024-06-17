"Уліплять технар?": У збірної України проблеми перед матчем Євро-2024 з Румунією

Українська сторона припустилася помилки, але є час все виправити

У понеділок, 17 червня, матчем із Румунією збірна України стартує на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Перед грою Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала фото форми Синьо-жовтих, на якій було виявлено помилку.

Після розголосу знімок було видалено з офіційного сайту УАФ. Про це повідомляє "Телеграф".

Річ у тім, що на формі збірної України можна побачити спонсорську назву "Арени Мюнхен" — "Альянц Арена". "Альянц" – найбільша німецька страхова компанія, яка на 30 років викупила права на назву стадіону. За правилами УЄФА, на турнірах під егідою цієї організації заборонено рекламу всього, що не пов’язане із Союзом. Таким чином, в УАФ припустилися грубої помилки на футболці збірної. До речі, румуни на своїй футболці відзначили лише місто, де пройде гра.

На футболку збірної України нанесли комерційну назву стадіону у Мюнхені

Футболки збірних Румунії та України

До початку гри є ще час, а тому українська сторона може підготувати нові футболки або домовитися з УЄФА. Однак у мережі вже заговорили про технічну поразку для нашої команди, хоча цей варіант малоймовірний.

Нагадаємо, матч Синьо-жовтих із Триколірними розпочнеться о 16:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри Румунія — Україна. Зустріч також можна переглянути по ТБ. Букмекери вважають нашу команду фаворитами протистояння.