Якого вона кольору? Форму збірної України на Євро-2024 порівняли із легендарним мемом (фото)

Уболівальники запідозрили недобре через оптичну ілюзію

Напередодні першого поєдинку збірної України на чемпіонаті Європи-2024 проти Румунії Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала фото національної команди на гру. Знімки викликали бурхливу реакцію у мережі через прапор Румунії на ній.

Відповідний знімок розмістила пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. На знімку можна побачити прапор Бельгії, а не Румунії. Цікаво, що наша команда також зіграє з Бельгією на Євро-2024.

Форма збірної України на матч проти Румунії

Футбольний паблік "Брутальний футбол" назвав це головною оптичною ілюзією та порівняв футболку національної команди з легендарним мемом про сукню.

Синьо-чорна сукня

Синьо-чорна сукня — інтернет-феномен і мем, що виник після того, як 26 лютого 2015 року в соціальній мережі Tumblr було опубліковано фотографію мереживної сукні дизайнера Roman Originals. Фактично відразу розв’язалася гаряча суперечка щодо того, якого кольору сукня на фотографії: блакитна з чорними смужками або біла із золотими.

Форма збірної України породила багато жартів у мережі:

Нагадаємо, збірна України зіграє із Румунією 16 червня. За перебігом гри можна стежити на сайті "Телеграф". Додамо, що у нас на сайті доступні розклад та результати всіх матчів ЧЄ-2024 з футболу.