Оделась не по погоде: одна из самых сексуальных болельщиц Евро-2024 уже успела попасть в скандал (фото)

Самая "горячая" болельщица сборной Хорватии попала в скандал

Самая яркая болельщица сборной Хорватии на Евро-2024 Ивана Кнолль поругалась с ведущей немецкого телеканала Magenta TV Лорой Вонторрой перед матчем сборных Хорватии и Испании. Виной всему стала холодная погода, установившаяся в Берлине в день игры.

У девушки взяли интервью перед матчем, на который Кнолль пришла в… бикини, сообщает Fenix. При этом в столице Германии было лишь 20 градусов тепла.

Ивана предложила продолжит разговор в студии, поскольку ей было холодно. На что ведущий пошутил в ответ: "Теоретически, можно будет одеться, когда будет холодно". Через несколько минут трансляцию перевели на стадион в Кёльне, где Лаура Вонторра начала с ещё одной шутки: "Мы бы просто попытались спрятаться, ведь у нас есть небольшой опыт работы в разную погоду".

Кнолль, в ответ, продолжила тему в соцсетях: "Самое непрофессиональное телевидение всех времен. Научите своих ведущих культуре и больше никогда не приглашайте меня на интервью. Я не знаю, кто эта женщина. Но люди говорили мне, что она и другая ведущая очень плохо отзывались обо мне. Если бы я выглядела так же, то тоже не снимала бы куртку".

Как сообщал "Телеграф", сборная Испании уничтожила команду Хорватии на Евро-2024.