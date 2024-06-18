Головне щоб вони не вибігли на поле: на Євро-2024 помітили незвичайних фанатів (фото)

Фанати у формі арбітрів з’явилися на грі Австрія - Франція

Незвичайні фанати з’явилися на матчі Євро-2024 між збірними Австрії та Франції. Уболівальники були одягнені у форму… арбітрів. Також у руках вони тримали прапорці, якими користуються бічні судді.

Фанати були помічені на трибуні режисером та оператором трансляції гри та потрапили до кадру, повідомляє "Телеграф". При цьому жодної національної символіки на них не було.

При цьому хлопці приїхали вболівати за суддів із плакатом "No referee no party" (Немає судді, немає вечірки). А один навіть попросив у арбітрів майку на згадку. Тепер головне, щоб наступного разу вони не вибігли на поле, жартують у мережі.

Нагадаємо, що матч Австрія-Франція був відзначений грубістю з боку австрійських гравців, які не шкодували зірок збірної Франції. Зокрема, серйозні травми отримали Кілліан Мбаппе та Антуан Грізманн.

Раніше фанати на нинішньому Євро відрізнялися любов’ю до гравців. Так, Роналду захищали усією командою від настирливих уболівальників під час тренування збірної Португалії. З цією ж проблемою зіштовхнулася і збірна України через популярність вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.