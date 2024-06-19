Грузинські фани заспівали легендарну кричалку про Путіна на Євро-2024: момент потрапив на росТБ (відео)

Пропагандисти не встигли зреагувати на момент прямої трансляції

В ефір федерального російського каналу Матч під час трансляції гри Євро-2024 Туреччина — Грузія потрапив момент, де грузинські вболівальники скандують "Путін — ху*ло". Момент потрапив у пряму трансляцію каналу.

Кадри показав Телеграм-канал "Протести у світі". Згодом федеральний канал вирізав із трансляції ціей момент.

"А потім пішов скаржитися на пабліки, які розмістили відеозапис. Але у нашому Telegram-каналі ви можете нескінченно насолоджуватися цим яскравим моментом", — наголошується в повідомленні каналу.

Матч збірних Туреччини та Грузії став одним із найбільш видовищних у першому турі групового етапу Євро-2024, який завершився у вівторок, 18 червня. Дебютанти Євро з Грузії зуміли зрівняти рахунок після першого голу турецької команди та були близькі до того, щоб зрівняти рахунок наприкінці, після другого голу турецької команди. Але, натомість, пропустили третій гол у порожні ворота, коли воротар пішов у штрафний майданчик суперника — 3:1 на користь збірної Туреччини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що німецьке ТБ потрапило у скандал із неправильною картою на Євро, де Крим не було відзначено, як частину України.