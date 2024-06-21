Словаччина — Україна: о котрій початок і як подивитися

Поєдинок буде доступним для перегляду відразу на декількох платформах

У п’ятницю, 21 червня, збірна України зіграє проти Словаччини на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Про це повідомляє "Телеграф". У прямому ефірі в Україні матч Словаччина — Україна покажуть офіційні транслятори поєдинку Megogo та "Суспільне".

Безплатна трансляція гри Словаччина — Україна доступна на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Вінниця, Львів тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ. Крім того, пряму трансляцію зустрічі можна дивитися на телеканалах, що ведуть національний телемарафон.

У мережі матч Словаччина – Україна ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Пряма трансляція на сервісі буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів).

Нагадаємо, збірна України провалила стартову гру на Євро-2024, програвши Румунії (0:3). Словаччина, у свою чергу, провела свій найкращий матч у році, обігравши Бельгію (1:0).

На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на турнірі та календар та результати всіх матчів Євро-2024.