Словакия - Украина: во сколько начало и как посмотреть

Поединок будет доступен для просмотра сразу на нескольких платформах

В пятницу, 21 июня, сборная Украины сыграет против Словакии на чемпионате Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает "Телеграф". В прямом эфире в Украине матч Словакия — Украина покажут официальные трансляторы поединка Megogo и "Суспільне".

Бесплатная трансляция игры Словакия — Украина доступна на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Винница, Львов и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ. Кроме того, прямую трансляцию встречи можно смотреть на телеканалах, которые ведут национальный телемарафон.

В сети матч Словакия — Украина эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Прямая трансляция на сервисе будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней).

Напомним, сборная Украины провалила стартовую игру на Евро-2024, проиграв Румынии (0:3). Словакия, в сою очередь, провела свой лучший матч в году, обыграв Бельгию (1:0).

На сайте "Телеграф" доступны расписание нашей команды на турнире и календарь и результаты всех матчей Евро-2024.