Словенія — Сербія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Сербія та Словенія зіграють у Мюнхені

У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться три матчі. Відкриватимуть програму ігрового дня команди Сербії та Словенії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Сербія — Словенія. У цій статті оперативно буде доступне лише відео голів, а після закінчення гри – хайлайти поєдинку.

Словенія — Сербія — 0:0 (оновлюється)

Матч розпочався!

Стартові склади команд:

Представники групи С Сербія та Словенія продовжують боротьбу за вихід у плей-оф. Обидві команди потребують очок, а тому вболівальники побачать безкомпромісну боротьбу на кожному клаптику поля. Додамо, що в іншому поєдинку квартету С зіграють фаворити групи Данія та Англія (початок о 19:00).

Матч Словенія – Сербія відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок – о 16:00 за київським часом. Додамо, що цей поєдинок покажуть по ТБ в Україні безкоштовно.

Нагадаємо, у першому турі Сербія не змогла відібрати очки в Англії (0:1), а Словенія сенсаційно вирвала нічию у матчі проти Данії (1:1). З розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".