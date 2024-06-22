Бельгия - Румыния: онлайн-трансляция голов Евро-2024

В группе сборной Украины сложилась запутанная ситуация

В субботу, 22 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится заключительный матч второго тура в группе Е. Закрывать игровой день будут Бельгия и Румыния.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Румыния. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

Бельгия — Румыния — начало в 22:00 (обновляется)

Румыни и бельгийцы сотворили главные сенсации в первом туре Евро-2024, правда, Трехцветные сделали это со знаком "плюс", а вот Красные Дьяволы — со знаком "минус". Ожидается, что мотивированная Бельгия уничтожит Румынию во втором туре, однако что на это скажут Станчу и Компания? В любому случае в группе Е, где также выступает Украина и Словакия, сложилась уникальная ситуация. Вероятно, что после второго тура все команды будут иметь по три очка, а после третьего тура может возникнуть ситуация, что у всех сборных будет по 4 балла. В этом случае очень важна разница мячей.

Добавим, что игру Бельгия — Румыния можно посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, эта игра состоится в Кельне на "Штадион Кельн".

Напомним, в первом туре Бельгия сенсационно уступила Словакии (0:1), а Румыния разгромила Украину (3:0). На сайте "Телеграф" доступны календарь и результаты всех матчей Евро-2024.