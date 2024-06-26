Вибачила зраду? Дружина футболіста збірної України забула образу на нього після гучного скандалу (фото)

Ганна Зубкова опублікувала примирливий пост у сториз

Дружина футболіста збірної України Олександра Зубкова Ганна, схоже, вибачила зраду чоловіка та шукає шляхи примирення. Так, вона назвала його найкращим батьком для своєї доньки і опублікувала їхнє спільне фото в сториз.

Пізніше Ганна Зубкова виклала фото із сережками Bulgari. Ймовірно, таким чином вона натякала чоловікові на можливий подарунок, повідомляє телеграм-канал Harley Quinn.

Раніше Ганна повідомила, що футболіст їй зрадив. "Казка про те, що є вірні чоловіки виявилася просто казкою. І мій зрадив. Смішно.

Дізналася випадково. Анька у Варшаві з дитиною 1,5 роки від війни ховається, у мене становлення як особистості у професійному плані відбувається, а Сашка на куражах із дамами… Гадко. Не боляче", — написала вона в сториз і незабаром видалила запис. Пізніше Зубкова у сльозах розповіла, що чоловік перестав її любити, коли вона купила собаку.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні, 26 червня, збірна України із Зубковим у заявці проведе заключний матч групового етапу Євро-2024 проти збірної Бельгії. Початок гри – о 19.00 за київським часом.