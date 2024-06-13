Дружина Реброва вражає ідеальною фігурою: вона молодша за чоловіка-тренера збірної на 15 років.

Представляємо дружину головного тренера збірної України

Дружина тренера збірної України Сергія Реброва, який вже 17 червня має провести перший матч на чолі команди на Євро-2024, Ганна Реброва буде одним з головних мотиваторів нашого керманича під час найпрестижнішого футбольного турніру 2024 року. І сьогодні увага вболівальників прикута, зокрема, і до неї.

Ганні Ребровій 35 і вона на 15 років молодша за свого чоловіка, якому 3 червня виповнилося 50. "Телеграф" вирішив ближче познайомити читачів з коханою жінкою головного тренера національної збірної України.

За професією Реброва психолог. Однак, зараз вона дуже далека від практичної психології. Анна активно веде свій канал на YouTube. Наразі він налічує понад 27 000 передплатників.

Як пише сама Ганна, канал — це відеоблог про її життя, тому й відповідний контент. Вона ділиться з передплатниками простими рецептами, своїми тренуваннями, порадами з психології. Крім того, вона бере інтерв’ю у дружин футболістів та самих спортсменів. Серед них: Марія Гусєва, Анастасія Конопля, подружжя Ярмоленків та П’ятови, і, звичайно ж, сам Сергій Ребров.

У шлюбі пара Ребрових народила двоє синів: Олександра, якому вже вісім років та Микиту (шість).

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає автобус збірної України на Євро-2024 та яка його ціна.