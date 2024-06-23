Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Синьо-жовті проведуть свою третю гру на турнірі

У середу, 26 червня, збірна України проведе свій завершальний матч на груповій стадії чемпіонату Європи-2024 з футболу. У третьому турі Синьо-жовті зіграють проти Бельгії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія. Зустріч відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Україна – Бельгія – початок о 19:00 (оновлюється)

Збірні України та Бельгії опинилися у важкому становищі у квартеті Е, найгірша ситуація у нашої команди. І Синьо-жовтим, і Червоним дияволам для 100-відсоткового виходу в плей-офф потрібна лише перемога. Три очки дозволять одній із команд гарантовано зайняти щонайменше друге місце. У разі нічиєї Бельгія точно випередить Україну, яка із 4 очками може залишитися без плей-офф. У разі поразки українці можуть розраховувати на вихід із групи, лише якщо Румунія переможе Словаччину у паралельній грі.

Турнірне становище команд у групі Е

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч Україна — Бельгія. Поєдинок можна переглянути безплатно на кількох платформах.

Повний відеоогляд матчу Словаччина — Україна.

Повний відеоогляд матчу Румунія — Україна.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй УЄФА. У першому турі Євро-2024 українці розгромно програли Румунії (0:3), потім здолали Словаччину (2:1). Бельгія, у свою чергу, програла Словаччині (0:1) та перемогла Румунію (2:0). На сайті "Телеграф" доступні відеоогляди ігор Синьо-жовтих на ЧЄ-2024, а також календар та результати всіх матчів Євро-2024.