Простила измену? Жена футболиста сборной Украины забыла обиду на него после громкого скандала (фото)

Анна Зубкова опубликовала примирительный пост в сториз

Жена футболиста сборной Украины Александра Зубкова Анна, похоже, простила измены мужа и ищет способы к примирению. Так, она назвала его лучшим отцом для своей дочери и опубликовала их совместное фото в сториз.

Позже Анна Зубкова выложила фото с сережками Bulgari. Вероятно, таким образом она намекала мужу на возможный подарок, сообщает телеграмм-канал Harley Quinn.

Ранее Анна сообщила, что футболист ей изменил. "Сказка о том, что есть верные мужья оказалась просто сказкой. И мой изменил. Смешно.

Узнала случайно. Анька в Варшаве с ребенком 1,5 года от войны прячется, у меня становление как личности в профессиональном плане происходит, а Сашка на куражах с дамами… Гадко. Не больно", — написала она в сториз и вскоре удалила запись. Позже Зубкова в слезах рассказала, что муж перестал ее любить, когда она купила собаку.

Как сообщал "Телеграф", сегодня, 26 июня, сборная Украины с Зубковым в заявке проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против сборной Бельгии. Начало игры — в 19.00 по киевскому времени.