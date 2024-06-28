Найбагатша ліга світу заплатить "космічний" штраф: у чому причина та яка сума

NFL заплатить компенсацію за штучне завищення цін на трансляції матчів

Головна ліга американського футболу (NFL) має виплатити майже 5 мільярдів доларів в якості компенсації за штучне завищення цін на Sunday Ticket. Це позаринковий спортивний пакет, який транслює ігри регулярного сезону Національної футбольної ліги, що проходять у неділю вдень та недоступні у місцевих філіях.

Вирок, що завершив місячний колективний позов і майже десятирічну юридичну суперечку, включає близько 96 мільйонів доларів як компенсацію за шкоду барам і ресторанам, що підписалися на цю послугу, і понад 4,6 мільярда доларів для приблизно 2,4 мільйонів приватних абонентів, ухвалило федеральне журі у Лос-Анджелесі. Збитки в подібних антимонопольних справах за законом потроєні, а це означає, що лізі, можливо, доведеться виплатити понад 14 мільярдів доларів, повідомляє The New York Times.

Відшкодовані присяжними збитки були більшою частиною того, чого домагалися адвокати позивачів. "Це великий день для споживачів у всьому світі", — сказав Білл Кармоді, один із адвокатів позивачів. У свою чергу, NFL планує оскаржити вирок. "Ми розчаровані сьогоднішнім вердиктом журі щодо колективного позову щодо Sunday Ticket, — заявив представник ліги Брайан Маккарті. — Ми, безумовно, оскаржуватимемо це рішення, оскільки вважаємо, що колективні позови у цій справі необґрунтовані".

Суддя Філіп Гутьєррес, який відкрито дорікав адвокатам позивачів під час процесу в Окружному суді США, заслухає клопотання наступного місяця. Теоретично він може ухвалити рішення, що присяжні винесли неправильний вердикт. Апеляційний суд також може змінити розмір компенсації.

Тим не менш, вирок є істотним ризиком для ліги, яка є гігантом спортивної індустрії вартістю 20 мільярдів доларів, багато в чому через свої угоди зі ЗМІ. Громадянська справа торкнулася суті стратегії ліги з поширення контенту, яка протягом понад півстоліття ґрунтувалася на укладанні контрактів із мережами від імені всіх команд. Понад 90 відсотків ігор NFL транслюються безкоштовним ефірним телебаченням у регіонах команд, що беруть участь в іграх.

Інші ігри транслюються у прайм-тайм національними мережами. Контракти ліги з найбільшими корпораціями США — CBS, Fox, NBC та іншими мовниками приносять понад 10 мільярдів доларів на рік.

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