Самая богатая лига мира заплатит "космический" штраф: в чем причина и какая сумма

NFL заплатит компенсацию за искусственное завышение цен на трансляции матчей

Главная лига американского футбола (NFL) должна выплатить почти 5 миллиардов долларов в качестве компенсации за искусственное завышение цен на Sunday Ticket. Это внерыночный спортивный пакет, который транслирует игры регулярного сезона Национальной футбольной лиги, проходящие в воскресенье днем и недоступные в местных филиалах.

Приговор, завершивший месячный коллективный иск и почти десятилетний юридический спор, включает около 96 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб барам и ресторанам, подписавшимся на эту услугу, и более 4,6 миллиарда долларов для примерно 2,4 миллионов частных абонентов, постановило федеральное жюри в Лос-Анджелесе. Ущерб в подобных антимонопольных делах по закону утроен, а это означает, что лиге, возможно, придется выплатить более 14 миллиардов долларов, сообщает The New York Times.

Возмещенный присяжными ущерб был большей частью того, чего добивались адвокаты истцов. "Это великий день для потребителей во всем мире", — сказал Билл Кармоди, один из адвокатов истцов. В свою очередь NFL планирует обжаловать приговор. "Мы разочарованы сегодняшним вердиктом жюри в отношении коллективного иска по Sunday Ticket, — заявил представитель лиги Брайан Маккарти. — Мы, безусловно, будем оспаривать это решение, поскольку считаем, что коллективные иски по этому делу необоснованны".

Судья Филип Гутьеррес, который открыто упрекал адвокатов истцов во время процесса в Окружном суде США, заслушает ходатайства в следующем месяце. Теоретически он может принять решение, что присяжные вынесли неправильный вердикт. Апелляционный суд также может изменить размер компенсации.

Тем не менее, приговор представляет собой существенный риск для лиги, которая является гигантом спортивной индустрии стоимостью 20 миллиардов долларов, во многом из-за своих сделок со СМИ. Гражданское дело затронуло суть стратегии лиги по распространению контента, которая на протяжении более полувека основывалась на заключении контрактов с сетями от имени всех команд. Более 90 процентов игр NFL транслируются по бесплатному эфирному телевидению в регионах команд, участвующих в играх.

Остальные игры транслируются в прайм-тайм по национальным сетям. Контракты лиги с крупнейшими корпорациями США — CBS, Fox, NBC и другими вещателями приносят более 10 миллиардов долларов в год.

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