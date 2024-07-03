Не Роналду: названі фаворити у боротьбі за титул найкращого бомбардира Євро-2024

Коді Гакпо вважається головним претендентом на титул у букмекерів

Найвищі шанси виграти одну з найпрестижніших індивідуальних нагород Євро-2024 — приз найкращому бомбардиру турніру — у Коді Гакпо зі збірної Нідерландів. На його рахунку вже 3 голи.

Середній коефіцієнт на перемогу представника "помаранчевих" у цій номінації у аналітиків букмекерських контор складає 4.7. Favbet приймає ставки на перемогу Гакпо з розрахунку 5,00 до 1.

На другому місці у списку фаворитів гонки бомбардирів йде гравець збірної Німеччини Джамал Мусіала (також 3 голи на даний момент). Середній коефіцієнт його перемогу становить 7.00 (Favbet дає 6). Далі йде Гаррі Кейн (2 голи) та коефіцієнт 7.5 (6.5). Ще далі — Кай Хаверц та Кіліан Мбаппе — по 12 (по 10).

Цікаво, що на перемогу головної зірки збірної Португалії Кріштіану Роналду в цій номінації (0 голів на даний момент) дають коефіцієнт 41 до 1 (40). Він займає лише 15-е місце у списку потенційних найкращих бомбардирів турніру.

Коді Гакпо, який відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу між Нідерландами та Румунією (3:0), відзначився втретє на Євро-2024 та зрівнявся з лідерами за цим показником. У цьому ж поєдинку Доніелл Мален забив два свої перші голи на турнірі.

Чемпіонат Європи з футболу відновиться 5 липня, матчами 1/4 фіналу. Цього дня відбудуться ігри Іспанія – Німеччина та Португалія – Франція. Наступного дня пройдуть матчі Англія – Швейцарія та Нідерланди – Туреччина.