Іспанія — Німеччина: букмекери приголомшили прогнозом на матч Євро-2024

Фахівці не зуміли назвати фаворита у цьому протистоянні

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартують чвертьфінальні ігри. У центральному поєдинку цієї стадії зустрінуться команди Іспанії та Німеччини. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Німеччина.

На думку букмекерів, у цій грі нема явного фаворита. Про це повідомляє Favbet.

На прохід Фурії Роха у півфіналу турніру аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,94. В той самий час подібний успіх німців менш ймовірний — коефіцієнт 2,01. Додамо, що букмекери оцінюють ймовірність перемоги Іспанії в основний час 36%, а господарів турніру — в 34%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Іспанія — Німеччина

Favbet: (перемога Іспанії 2,77 — нічия 3,25 — перемога Німеччини 2,88)

William Hill: (2,70 — 3,10 — 2,80)

Bwin: (2,60 — 3,20 — 2,75)

Матч Іспанія – Німеччина відбудеться у Штутгарті на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1).

Збірна Німеччини виграла на турнірі квартет А, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). У 1/8 фіналу німці зламали опір Данії (2:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".