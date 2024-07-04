Головні фаворити Євро-2024 ніколи не співають гімн своєї країни: чому так відбувається

У гімні Іспанії, одному з найстаріших у світі, немає слів

Гравці збірної Іспанії ніколи не співають під час виконання гімну країни перед матчами на Євро та інших великих турнірах. Поки суперники голосно підспівують словами свого гімну, іспанці незворушно мовчать.

Вся справа в тому, що один із найстаріших гімнів у світі не має слів. Крім того, досі невідомі автор та композитор гімну. Так само як і дата його написання, повідомляє "Телеграф".

Перша згадка про гімн зустрічається в 1761 де він названий "La Marcha Granadera" ("Марш гренадерів"). В 1770 король Карл III затвердив "La Marcha Granadera" як офіційний гімн, який став виконуватися під час всіх офіційних церемоній. Оскільки він постійно виконувався під час заходів, де були присутні члени королівської родини, іспанці стали вважати його своїм національним гімном і прозвали його "Королівським маршем".

При цьому так було не завжди. Слова у гімну були з 1761 року, він починався з вигуку "Хай живе Іспанія!". А з приходом Франка у 40-х роках ХХ століття його наповнили рядками фашистських віршів Хосе Марії Пеман. Коли ж демократичні сили почали керувати Іспанією (після смерті Франка 1975-го та ухвалення Конституції 1978 року) у гімна прибрали слова.

Напередодні суперкомп’ютер змінив прогноз на переможця Євро, назвавши найсильнішою командою турніру збірну Іспанії. Раніше фаворитом турніру була команда Англії. Матчі 1/4 фіналу Євро-2024 пройдуть 5-6 липня. Збірна Іспанії зіграє із командою Німеччини 5 липня. Початок гри о 19.00 за київським часом.