Його ненавидить вся Німеччина: партнер Мудрика став ізгоєм на Євро-2024 (відео)

Німецькі фанати знайшли цапа-відбувайла у провалі своєї збірної на ЧЄ-2024

Фланговий захисник збірної Іспанії та лондонського "Челсі" Марк Кукурелья зіткнувся з хейтом уболівальників на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Під час поєдинку 1/2 фіналу Іспанія – Франція кожен дотик м’яча футболістом супроводжувався свистом.

Сам гравець вважає поведінку вболівальників необґрунтованою. Про це повідомляє Marca.

На кожному матчі чемпіонату Європи є чимало нейтральних уболівальників з Німеччини. Саме вони влаштували цю акцію. Річ у тому, що у чвертьфіналі ЧЄ-2024 іспанці пройшли німців (2:1), а гра завершилася зі скандалом. За рахунку 1:1 в екстртаймах Кукурелья зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, заблокувавши гарматний удар одного з німецьких футболістів. Рефері Ентоні Тейлор (Англія), а також його відеопомічники не призначали пенальті, що викликало гнів з боку німецьких фанатів. Тепер віддувається за рішення арбітра іспанець…

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Німеччина

"Такі речі трапляються, я ні в чому не винен... Головне, що ми у фіналі, і крапка", — сказав Кукурелья.

Нагадаємо, Кукурелья знайомий українським уболівальникам через дивний конфлікт із вінгером "Челсі" Михайлом Мудриком. Коли Михайло виходив на поле, Марк не віддавав йому паси, хоч футболісти грають на одному фланзі.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1), а у півфіналі ЧЄ-2024 – Францію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".