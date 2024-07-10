Мессі став героєм півфіналів Євро та Копа Америки одночасно (відео)
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Магія найкращого футболіста планети працює навіть на відстані
Восьмиразовий володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентини пробитися у фінал Кубка Америки-2024 з футболу. Аргентинець забив свій перший гол на турнірі.
Крім того, у мережі знайшли зв’язок Ліонеля з іспанськими футболістами Дані Ольмо та Ламіном Ямалем, які стали героями півфіналу Євро-2024 проти Франції (2:1). Про це повідомляє "Телеграф".
Ольмо та Ямаль є вихованцями "Барселони". Обидва в дитинстві потрапили в об'єктив фотокамери разом із Мессі, причому Ямаль на той час був ще немовлям. Примітно, що фото Дані та Ламіна з Ліонелем стали вірусними у мережі після групової стадії Євро-2024 та усі троє забили по голу в один день.
У ніч проти 10 липня Аргентина пройшла Канаду (2:0) у битві за право зіграти у фіналі Копа Америки-2024. Мессі відзначився голом. У фіналі турніру Альбіселесте зіграють проти Уругваю чи Колумбії.
У мережі жартують, що "магія" Ліонеля поширюється не лише на Кубок Америки, а й на Євро.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу залишилося провести ще дві гри. У другому півфіналі зустрінуться команди Англії та Нідерландів.