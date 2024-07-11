Прилетело по голове: звезда "Ливернуля" подрался с фанатами на Копа Америка (видео)

Игрок подрался с болельщиками после матча Уругвай — Колумбия

Игроки сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками. Это произошло после полуфинального матча Кубка Америки, который проходит в США.

Колумбийцы вышли в финал Кубка Америки, победив Уругвай со счетом 1:0. Однако после финального свистка произошла массовая драка их футболистов с игроками соперника. В ней участвовали ведущие игроки уругвайцев Дарвин Нуньес и Рональд Араухо, сообщает издание El Observador.

Затем уругвайские футболисты сцепились с камерунскими болельщиками. На кадрах можно увидеть, как один из фанатов бьет Нуньеса в голову. В итоге в ситуацию вмешалась полиция. О количестве пострадавших не сообщается.

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал изданию, что перед дракой болельщики одного из секторов Колумбии не позволили уругвайцам обратиться к своим болельщикам после игры. "Это катастрофа, наши семьи были в опасности. Нам пришлось выйти на трибуну, чтобы забрать наших близких с маленькими новорожденными детьми. Не было ни одного полицейского, они пришли через полчаса, а мы стояли за своих", — сказал Хименес.

Ранее, в первом полуфинале, сборная Аргентины обыграла команду Канады со счетом 2:0. Как сообщал "Телеграф", Месси стал героем полуфиналов Евро и Копа Америки одновремено.