Зробив уроки, а потім змусив плакати всю Францію: на Євро-2024 спалахнула нова зірка (відео)

Ламін Ямаль уже став головною зіркою на чемпіонаті Європи

Іспанія пройшла Францію у півфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Головним героєм зустрічі став 16-річний Ламін Ямаль.

Юний вінгер оформив перший гол у ворота Синіх, ставши наймолодшим футболістом в історії Євро, який відзначився на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Рекордсмен

Ламін оформив взяття воріт Меньяна у віці 16 років і 362 дні, побивши рекорд швейцарця Йохана Фонлантена (18 років 141 день), який оформив гол у ворота Франції на Євро-2004. Крім того, юний іспанець побив рекорд легендарного Пеле, який тримався з 1958 року. Ламін став наймолодшим футболістом, котрий зіграв у півфіналі великого міжнародного турніру. Королю футболу на ЧС-1958 було 17 років та 244 дні.

Додамо, що ще у першому турі Євро-2024 Ямаль став наймолодшим асистентом в історії чемпіонатів Європи. У фіналі турніру Ламін, напевно, поб’є ще кілька рекордів, адже він перебуває у чудовій формі.

Відео голу Ямаля у ворота збірної Франції

Школяр

Попри те, що Ямаль досяг величезних висот у футболі, 16-річному гравцеві доводиться вчитися у школі, причому робить він це просто під час чемпіонату Європи-2024. Вінгер після тренувань та ігор у вільний час робить на планшеті шкільне домашнє завдання. На старті Євро-2024 кадри із навчанням футболіста завірусилися у мережі. Користувачі зазначили, що на 16-річного хлопця цього літа лягло надто багато роботи та відповідальності.

Хлопець на мільярд

Після цього чемпіонату Європи Ямаль стане найбажанішим футболістом на планеті. Каталонська "Барселона" знову виховала футболіста світового класу, який, можливо, стане найкращим на планеті. На цей час Ламін має на руках контракт до 2026 року, а його клаусула (сума викупу) становить 1 млрд євро. За інформацією mundodeportivo, французький ПСЖ вже готовий заплатити за гравця 250 млн євро.

Новий Мессі?

Ямаль у свої неповні 17 років є гравцем стартового складу "Барселони" і збірної Іспанії. Звичайно, рано говорити, що футболіст зможе стати новим Мессі, однак у нього є все для цього — Ламін чудово бачить поле і має феноменальний удар з лівої, прямо як у його аргентинського кумира. Якщо іспанець зможе уникнути травм, то цілком у найближчі 10 років здатний стати найкращим футболістом світу. Цього сезону Ямаль, напевно, не візьме "Золотий м’яч", проте він уже зараз може готувати місце для премії Golden Boy (найкращий молодий футболіст року).

Що вміє робити на полі Ламаль

Ямаль є фанатом легенди "Барселони" Ліонеля Мессі. Їх пов’язує не лише позиція на полі та клуб. У далекому 2007 році каталонці взяли участь у фотосесії для благодійного проєкту Синьо-гранатових та Dario Sport. 12 гравців Блаугранас сфотографувалися з маленькими дітьми для календаря. Неймовірно, але в руках Мессі тоді опинилося немовля, на ім'я Ламін Ямаль…

Ламін Ямаль на руках Ліонеля Мессі

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1), а у півфіналі ЧЄ-2024 – Францію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".