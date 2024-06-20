Кубок Америки-2024: розклад та результати матчів (відео)
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Турнір пройде на футбольних полях США
У п’ятницю, 21 червня (час київський), в Атланті (США) на "Мерседес-Бенц Стедіум" стартує 48-й розіграш головного футбольного турніру серед південноамериканських та північноамериканських команд під егідою КОНМЕБОЛ – Кубок Америки-2024. Паралельно в Європі вже гримить Євро-2024.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар та результати всіх матчів Кубка Америки-2024. Сітка плей-офф буде сформована за підсумками групового етапу, що закінчиться 3 липня. З групи у матчі на виліт вийдуть команди, які посядуть перші 2 місця у своїх квартетах. Зазначимо, що в Україні всі матчі Копа Америка-2024 покаже медіаплатформа Megogo.
Розклад, результати та відеоогляди матчів Кубка Америки-2024 з футболу (оновлюється)
Груповий етап
1-й тур
21 червня
03:00 Аргентина — Канада
22 червня
03:00 Перу — Чилі
23 червня
01:00 Еквадор — Венесуела
04:00 Мексика — Ямайка
24 червня
01:00 США — Болівія
04:00 Уругвай — Панама
25 червня
01:00 Колумбія — Парагвай
04:00 Бразилія — Коста-Рика
2-й тур
26 червня
01:00 Перу — Канада
04:00 Чилі — Аргентина
27 червня
01:00 Еквадор — Ямайка
04:00 Венесуела — Мексика
28 червня
01:00 Панама — США
04:00 Уругвай — Болівія.
29 червня
01:00 Колумбія — Коста-Рика
04:00 Парагвай — Бразилія
3-й тур
30 червня
03:00 Аргентина — Перу
03:00 Канада — Чилі
1 липня
03:00 Мексика — Еквадор
03:00 Ямайка — Венесуела
2 липня
04:00 Болівія — Панама
04:00 США — Уругвай
3 липня
04:00 Бразилія — Колумбія
04:00 Коста-Рика — Парагвай
Нагадаємо, на Кубку Америки-2024 виступить аргентинець Ліонель Мессі, який зараз виступає у США. Аргентинець феноменально грає за "Інтер" Маямі.