Кубок Америки-2024: розклад та результати матчів (відео)

Турнір пройде на футбольних полях США

У п’ятницю, 21 червня (час київський), в Атланті (США) на "Мерседес-Бенц Стедіум" стартує 48-й розіграш головного футбольного турніру серед південноамериканських та північноамериканських команд під егідою КОНМЕБОЛ – Кубок Америки-2024. Паралельно в Європі вже гримить Євро-2024.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар та результати всіх матчів Кубка Америки-2024. Сітка плей-офф буде сформована за підсумками групового етапу, що закінчиться 3 липня. З групи у матчі на виліт вийдуть команди, які посядуть перші 2 місця у своїх квартетах. Зазначимо, що в Україні всі матчі Копа Америка-2024 покаже медіаплатформа Megogo.

Розклад, результати та відеоогляди матчів Кубка Америки-2024 з футболу (оновлюється)

Груповий етап

1-й тур

21 червня

03:00 Аргентина — Канада

22 червня

03:00 Перу — Чилі

23 червня

01:00 Еквадор — Венесуела

04:00 Мексика — Ямайка

24 червня

01:00 США — Болівія

04:00 Уругвай — Панама

25 червня

01:00 Колумбія — Парагвай

04:00 Бразилія — Коста-Рика

2-й тур

26 червня

01:00 Перу — Канада

04:00 Чилі — Аргентина

27 червня

01:00 Еквадор — Ямайка

04:00 Венесуела — Мексика

28 червня

01:00 Панама — США

04:00 Уругвай — Болівія.

29 червня

01:00 Колумбія — Коста-Рика

04:00 Парагвай — Бразилія

3-й тур

30 червня

03:00 Аргентина — Перу

03:00 Канада — Чилі

1 липня

03:00 Мексика — Еквадор

03:00 Ямайка — Венесуела

2 липня

04:00 Болівія — Панама

04:00 США — Уругвай

3 липня

04:00 Бразилія — Колумбія

04:00 Коста-Рика — Парагвай

Нагадаємо, на Кубку Америки-2024 виступить аргентинець Ліонель Мессі, який зараз виступає у США. Аргентинець феноменально грає за "Інтер" Маямі.