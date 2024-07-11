Можна було купити п’ятьох гравців збірної України: "Баварія" серйозно витратилася на трансфер

Португальський хавбек коштував німецькому клубу 51 мільйон євро.

Мюнхенська "Баварія" оформила трансфер опорного півзахисника збірної Португалії та англійського "Фулхема" Жоау Паліньї. Команда посилюється після невдалого минулого сезону, коли вперше за 12 років не виграла титул чемпіона Бундесліги.

Португальський хавбек коштував німецькому клубу 51 мільйон євро + 5 млн бонусами. Угода з футболістом розрахована до 2028 року, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

За "Фулхем" Палінья провів два сезони, у яких був ключовим гравцем основного складу команди. В останньому сезоні зіграв 39 матчів та відзначився 4 голами.

Зазначимо, що за ці гроші можна було б купити п’ятьох гравців збірної України. Наприклад, Юхима Коноплю (вартість гравця становить 6 млн. євро за даними Transfermarkt), Владислава Ваната (10), Руслана Малиновського (8), Миколу Шапаренка (9) та Миколу Матвієнка (18).

Цікаво, що Палінья мав стати гравцем Баварії ще взимку. Він навіть встиг пройти медогляд, проте в останній момент перехід зірвався.

На Євро-2024 гравець у складі збірної Португалії зіграв у 4 матчах із 5, які провела команда на турнірі в Німеччині. Збірна Португалії вибула з боротьби на турнірі у 1/4 фіналу, програвши в серії пенальті команді Франції.