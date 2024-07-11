Можно было купить пятерых игроков сборной Украины: "Бавария" серьезно потратилась на трансфер

Португальский хавбек обошелся немецкому клубу в 51 миллион евро

Мюнхенская "Бавария" оформили трансфер опорного полузащитника сборной Португалии и английского "Фулхэма" Жоау Палиньи. Команда усиливается после неудачного прошлого сезона, когда впервые за 12 лет не выиграла титул чемпиона Бундеслиги.

Португальский хавбек обошелся немецкому клубу в 51 миллион евро + 5 млн бонусами. Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

За "Фулхэм" Палинья провел два сезона, в которых был ключевым игроком основного состава команды. В последнем сезоне сыграл 39 матчей и отметился 4 голами.

Отметим, что за эти деньги можно было бы купить пять игроков сборной Украины. Например, Ефима Коноплю (стоимость игрока составляет 6 млн. евро по данным Transfermarkt), Владислава Ваната (10), Руслана Малиновского (8), Николая Шапаренко (9) и Николая Матвиенко (18).

Интересно, что Палинья должен был стать игроком Баварии еще зимой. Он даже успел пройти медосмотр, однако в последний момент переход сорвался.

На Евро-2024 игрок в составе сборной Португалии сыграл в 4 матчах из 5, которые провела команда на турнире в Германии. Сборная Португалии выбыла из борьбы на турнире в 1/4 финала, проиграв в серии пенальти команде Франции.