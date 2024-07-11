Вистачить на кілька елітних квартир в Одесі: Світоліна заробила значну суму на Вімблдоні

Українська тенісистка заробила майже 450 тисяч євро

У середу, 10 липня, Еліна Світоліна завершила свої виступи на Вімблдонському турнірі, програвши в матчі 1/4 фіналу Олені Рибакіній з Казахстану. За вихід до чвертьфіналу українка заробила 446.428 євро.

На що вистачить цих грошей, з’ясовував "Телеграф". Зокрема, спортсменка родом із Одеси могла б придбати кілька елітних квартир у рідному місті.

В Одесі вартість елітного житла починається від 160 тисяч євро, а 3-кімнатна квартира у Приморському районі, з видом на море – 350 тисяч. У свою чергу, 4-кімнатний багаторівневий пентхаус у тому ж Приморському районі біля парку Перемоги продається за 250 тисяч євро.

Також за ці гроші в Україні можна купити автомобіль Bentley (ще третина суми залишиться) або дев’ять машин Mercedes А-Клас Хетчбек.

Цікаво, що Світоліна проживає з чоловіком-французом тенісистом Гаелем Монфісом у Монте-Карло. Але ціни на елітні квартири в Монте-Карло стартують від 1.500.000 євро, а будинок на Лазурному березі коштуватиме приблизно 15 мільйонів у європейській валюті.

Раніше повідомлялося, що Світоліна порушила дрес-код на Вімблдоні після ракетної атаки на Київ.