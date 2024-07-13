Крейчикова вперше виграла "Вімблдон": що тенісистка говорила про Україну (відео)

Чеська тенісистка виграла свій другий турнір рівня Grand Slam

У суботу, 13 червня, на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2024" відбувся фінал у жіночому одиночному розряді. На жаль, українські тенісистки не зуміли дістатися пізніх стадій турніру.

У фіналі трав’яного ТВШ зустрілися чеська тенісистка Барбора Крейчикова та італійка Ясмін Паоліні. Зустріч завершилася перемогою чеської спортсменки з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.

Додамо, що Барбора вперше виграла "Вімблдон". До цього вона вигравала на "Ролан Гаррос", а також брала 7 титулів ТВШ у парному розряді, 3 – у змішаному парному розряді. Крім того, Крейчикова перемагала на Олімпіаді у парному розряді.

Видатна чеська тенісистка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона виступала проти росіян на Олімпійських іграх.

"Я думаю, що Олімпіада завжди була святом дружби та миру. І якщо країна веде агресивну війну, то вона явно не вшановує ці ідеали. Будь-кому, хто підтримує напад на сусідню країну, не місце на Олімпійських іграх", — заявляла Крейчикова.

Після землетрусу у Туреччині спортсменка пожертвувала весь свій гонорар за матч проти України на Кубку Біллі Джин Кінг.

"Україна і Туреччина зараз переживають важкі часи. Так само, як я підтримую народ України, я хотіла б простягнути руку допомоги й туркам.

Тому я вирішила пожертвувати усі кошти, які я отримаю від ITF за цей матч. Гроші безпосередньо допоможуть турецькому народу з регіонів, які постраждали від землетрусу, особливо місцевим тенісистам, які втратили практично все”, — говорила Барбора.

Нагадаємо, найкращою українською тенісисткою на "Вімблдоні-2024" стала Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу. До речі, перша ракетка України Марта Костюк виступала у Британії в особливій сукні.