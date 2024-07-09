Найменше представництво за всю історію: стало відомо, скільки українських атлетів виступить на Олімпіаді-2024

Україна буде представлена у Парижі 140 атлетами

Стала відома остаточна заявка делегації України на Олімпіаду-2024 у Парижі. Загалом нашу країну представлять 140 спортсменів.

Українці змагатимуться на Іграх у 23 видах спорту, заявив президент НОК Вадим Гутцайт на спеціальній прес-конференції, повідомляє "Телеграф". Це найменше представництво синьо-жовтих під час виступів на Олімпіаді.

Для порівняння, 2021 року в Токіо було 155 спортсменів. На Олімпіаді-2016 Україну представляли 206 атлетів.

У легкій атлетиці нашу країну представлять 25 спортсменів, футбольна команда складатиметься з 18 гравців, у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (вільній та греко-римській) — по 9 спортсменів. В інших видах спорту – не більше 6 атлетів.

На цій Олімпіаді Україна дебютуватиме у футболі. Це єдиний ігровий вид спорту, в якому національну збірну представлено. Також українці дебютують у брейкінгу та скелелазуванні.

Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. На змаганнях буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.